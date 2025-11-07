В Търговище наградиха победителите в традиционния спортен турнир за учители, информират организаторите от Регионалното управление по образованието (РУО). За комплексен победител на турнира бе определен колективът на Основно училище (ОУ) „Св. Климент Охридски“ – Попово.

Със свои отбори в спортния форум участваха 23 училища, два центъра, пет детски градини и представители на РУО – Търговище. Състезанията се проведоха в шест дисциплини: футбол, волейбол, спортна стрелба, тенис на маса, шахмат и бадминтон.

В комплексното класиране след отбора на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Попово се нареждат Спортно училище „Никола Симов“ – Търговище на второ място и Специалното училище за ученици с увреден слух „Св. Иван Рилски“ – Търговище.

Носител на наградата „Феърплей“ – за спортсменство, уважение и колегиалност, е Основно училище „Георги Стойков Раковски“, с. Голямо ново.

Купи и медали началникът на РУО – Търговище Елка Станчева връчи на отличените на първо, второ и трето място в отделните дисциплини, а всички участници са поощрени с плакет. Пълен списък с наградените е публикуван на страницата на РУО – Търговище.