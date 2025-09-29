Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" и Българската телеграфна агенция ще си партнират

Ръководствата на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" (БКПЗ) и Българската телеграфна агенция (БТА) подписаха в Националния пресклуб на БТА в София договор за партньорство. Сътрудничеството беше скрепено с подписите на председателя на Управителния съвет на БКПЗ Цветан Цеков и генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

Събитието съвпадна с Международния ден за осведоменост относно загубата и разхищаването на храна, отбелязван днес, 29 септември. По този повод генералният директор на БТА съобщи, че е подготвен и договор за партньорство с Българската хранителна банка, чието подписване предстои на по-късен етап. Днес е подходящ ден, за да отбележим, че в световен мащаб по последните данни на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) през 2023 г. около 13 процента от храната се изхвърлят, или 1,250 млрд. милиона тона е загубената храна, а домакинствата са отговорни за 60 процента от глобалните хранителни отпадъци, каза Вълчев.

Генералният директор на БТА изтъкна, че Агенцията има партньорски договори с редица браншови организации и билатерални камери, които ѝ помагат в събирането на информация, въз основа на която БТА публикува материали, които могат да бъдат използвани от всички медии. "Имаме договори с 9 двустранни камари, с над 20 браншови организации от различни икономически сектори, включително и в сферата на земеделието и сега прибавяме още един партньор в лицето на Браншова камара "Плодове и зеленчуци", заяви Вълчев. Той посочи, че БТА разчита на системно предоставяне на информация за специализираната редакция на Агенцията "Икономика" от най-различни браншови организации, една от които е и Камарата.

За нас партньорството с БТА е естествено развитие на нашата медийна активност. Изключително важно за нас е да показваме ежедневно нашите позиции, несъгласие с липсата на политики и стратегии в нашия сектор, нашата борба за това как и по какъв начин трябва да се случат нещата, за да можем всички да потребяваме български плодове и зеленчуци, които, за съжаление, през последните години изчезват от нашата трапеза, Цветан Цеков в рамките на подписването на договора за партньорство между Камарата и БТА.

Сътрудничеството на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" с Българската телеграфна агенция трябва да може да затвърди позициите на България като дестинация за производство на качествени храни, отговарящи на европейските стандарти, каза Васил Христов - член на Управителния съвет на камарата в рамките на подписването на договора.