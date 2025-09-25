Регионалнатa дискусия на тема "Ефектът на еврозоната" в Казанлък беше прекъсната от протестиращи

Регионалната дискусия на тема "Ефектът на еврозоната", която започна днес в Казанлък, беше прекъсната от протестиращи срещу влизането на България във валутния съюз.

Срещата започна с приветствия от Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), който е организатор на събитието, и Аксиния Тилева, заместник-кмет на Община Казанлък.

Част от присъстващите в залата прекъсваха многократно говорещите, а напрежението ескалира при откриващите думи на зам.-министъра на финансите Галя Димитрова. Част от гражданите в залата не позволиха форумът да продължи с различни скандирания и физически окупираха местата около официалните лица.

Организаторите обявиха почивка, а в залата се появиха и полицейски служители, които въведоха ред. След паузата форумът продължи с първия предвиден панел - "Ефекти на еврозоната върху конкурентоспособността и инвестициите" с участието на Боян Николаев, зам.-изпълнителен директор на КРИБ, Николай Пейков, експерт в дирекция "Европейски въпроси и политики" към Министерството на финансите и Маринела Петрова, съветник в Българската народна банка.

Регионалната дискусия е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.