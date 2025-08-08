Ликвидирано е огнище на шарка по дребните преживни животни в стопански обект в Павелбанско, предприети са необходимите мерки за сигурност

Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено вчера в стопански обект в павелбанското село Горно Сахране, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Стара Загора д-р Дамян Миков. Заболяването е установено в животновъден обект със 112 овце, като огнището е ликвидирано в рамките на вчерашния ден.

Сигналът е подаден от собственика на обекта чрез практикуващия ветеринарен лекар на общината, след което са изпратени проби от животните, а вчера резултатите от пробите са потвърдили диагнозата.

В обекта са извършени необходимите дезинфекционни мероприятия, а с излизането на новото огнище са обявени и 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдавана зона, допълни д-р Миков. Предпазната зона обхваща павелбанските села Горно Сахране, Долно Сахране, Асен и Скобелево, като там се проверяват всички животновъдни обекти, правят се прегледи на животните и при съмнения за заболяването, се вземат необходимите проби. Наблюдаваната зона от 10 километра обхваща още павелбанските села Виден, Турия, Търничени и Тъжа, както и казанлъшките Голямо Дряново, Ясеново, Шейново, Дунавци и Копринка. Зоната се припокрива с предходната обявена такава във връзка с откритото огнище в казанлъшкото село Шейново, като след този случай се разширява, уточни д-р Дамян Миков. Във всички зони е забранено движението и пашата на дребни преживни животни.

Директорът на ОДБХ - Стара Загора посочи още, че до момента проверките на дирекцията, извършени на територията на областта, не са установили други стопански обекти, в които да има съмнения за заболели животни.

Шарката по дребните преживни животни е вирусно заболяване, което е силно заразно, отбеляза той. Болестта засяга основно овце и кози, не е заразна за хората, но протича с висока смъртност и води до сериозни икономически последици за стопаните. Заболяването има изразена клинична картина с образуване на пъпки по кожата на животните и висока температура, обясни експертът. По думите му щамът на вируса, който се установява в момента на територията на страната, е доста агресивен със силно изразена клинична картина и много висока смъртност, а драстичните мерки се предприемат с цел да се предотврати разпространението на заболяването в здравите стада.

От изключителна важност е стопаните да внимават какви животни купуват, тъй като нерегламентираната търговия с дребни преживни животни е основният начин на разпространение на заболяването, подчерта д-р Дамян Миков. Основните начини на предаване на заболяването са чрез контакт от животно на животно, както и чрез материалите, които са дългоносители и в които вирусът може да преживее и да зарази други животни, допълни той.

Д-р Миков уточни, че вирусът, макар и не особено устойчив на външни влияния, може да остане активен в крустите във вълната на животните до половин година. Особено внимание трябва да се обърне и на това какво се прави с вълната при подстригване на животните и с кожата при клане в стопанствата - важно е стопаните да го имат предвид и да пазят своите и околните стопанства, посочи той.