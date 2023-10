Индия кани "ТоталЕнержи" да наддава в търг за проучване на петролни находища

Индия покани френската енергийна компания "ТоталЕнержи" (TotalEnergies) да наддава в търг за проучване на петролните залежи в страната. Този ход е част от усилията на третия по големина вносител и потребител на петрол в света да намали зависимостта си вносна енергия, предаде Ройтерс.

Министърът на петрола и природния газ на Индия Хардип Сингх Пури съобщи вчера, че се е срещнал с главния изпълнителен директор на "ТоталЕнержи" Патрик Пуяне в Абу Даби. Индийският министър е поканил френската компания да наддава за правата за проучване на блокове из цяла Индия, разположени на обща площ от 1 милион квадратни километра.

Индия купува от чужбина повече от 84 процента от необходимите й количества петрол и се стреми бързо да развие запасите си от въглеводороди, за да намали зависимостта си от внос.

Пури, който е в Абу Даби, за да присъства на Международното петролно изложение и конференция (ADIPEC), посочи в своя публикация в социалната мрежа Екс, (доскоро "Туитър"), че е обсъдил с Пуяне и начини за ускоряване на проекта за втечнен природен газ (ВПГ) в Мозамбик. Това е най-голямата енергийна инвестиция на Индия в чужбина.

"ТоталЕнержи" държи водещ дял от 26,5 процента в проекта в Мозамбик на стойност 20 милиарда долара, който беше възпрепятстван през 2021 г. заради регионални вълнения, след като бунтовническа група, свързана с Ислямска държава, нападна северния град Палма.

Другите акционери в проекта за ВПГ в Мозамбик са местната И Ен Ейч (ENH), японската "Мицуи" (Mitsui & Co.), тайландската "Пи Ти Ти Експлорейшън енд прадъкшън" (PTT Exploration and Production Public Company Limited - PTTEP), както и държавният индийски консорциум за петрол и природен газ (ONGC), "Бхарат петролиъм" (Bharat Petroleum) и "Ойл Индия" (Oil India Ltd).