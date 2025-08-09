Подробно търсене

Централна улица в Добрич ще бъде затворена за преминаване през следващата седмица

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
БТА, архив
Добрич ,  
09.08.2025 13:50
 (БТА)

Централната улица “Хан Аспарух” в Добрич ще бъде затворена за преминаване през следващата седмица от 11 до 15 август, съобщават от общинската администрация.

Затварянето на двете платна на улицата се налага поради извършване на ремонтни дейности, полагане на асфалт и осигуряване безопасността на работата.

Препоръчва се шофьорите да не преминават или паркират автомобилите си по улицата, да се движат с повишено внимание в района и да използват алтернативни маршрути, посочват още от Общината.

