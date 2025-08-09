От ловно-рибарско сдружение „Странджа“ призоваха за стриктно спазване на мерките за пожарна безопасност. Днес в страната се открива ловния сезон за на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч.

„Всички ловци да внимават много с тази дейност, понеже имаме голям пожароопасен сезон. Напрежението е доста голямо“, каза пред БТА Николай Вълчев, специалист по лова в сдружение „Странджа“. „Трябва да внимаваме със стрелбата – къде е, какво стреляме, как стреляме, виждаме ли целта или не“, каза още той.

Вълчев пожела на всички ловци наслука в новия ловен сезон и допълни, че ловът е хоби, което изисква огромна отговорност. По думите му през летния период сдружението се грижи за дивеча чрез подхранване, изграждане на хранилки, за да остане в естествените си местообитания.

Ловно-рибарско сдружение „Странджа“ обединява 480 ловци в 14 дружинки от населените места на територията на крайграничната община Болярово, Ямболска област. Около 10 на сто от членовете на сдружението са жени, отбеляза Николай Вълчев.