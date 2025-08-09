Байер Леверкузен е много близо до подпис със звездата на АЗ Алкмаар Ернест Поку

Байер Леверкузен е много близо до трансфер на нападателя на АЗ Алкмаар Ернест Поку, обявиха от Sky и списание "Кикер", цитирани от ДПА.

Според информацията Леверкузен е постигнал съгласие с Алкмаар и ще плати около 10 милиона евро за правата на 21-годишния футболист. Очаква се Поку да подпише договор с клуба от Бундеслигата до 2030. Той трябва да премине медицински прегледи следващата седмица. Това означава, че ако Левски и АЗ Алкмаар се класират за плейофите на Лигата на конференциите, Поку няма да бъде в състава на нидерландците за двубоите със "сините".

Ернест Поку, който има ганайски произход, е сред изгряващите звезди на нидерландския футбол. Той е от 15-годишен в академията на АЗ Алкмаар. На 17 години прави дебют в професионалния футбол. Вече има 49 мача и 3 гола за елитния отбор. Той е младежки национал на "лалетата".

Байер Леверкузен търси нови опции в атака, след като ключови фигури като Флориан Вирц и Гранит Джака напуснаха през това лято. Тимът се раздели още със защитниците Джереми Фримпонг и Йонатан Та, както и с вратаря Лукаш Храдецки. До момента Байер привлече полузащитниците Ибрахим Маза и Малик Тилман, защитника Джарел Куанса и вратаря Марк Флекен.