Момчешката кей поп група Би Ти Ес подкрепя с безплатен концерт кандидатурата на родината си за домакин на Експо 2030

Момчешката кей поп група Би Ти Ес се събра в събота за концерт в южния пристанищен град Пусан, за който градската управа и правителството на Република Корея се надява да бъде избран за домакин на световното изложение World Expo през 2030 г., съобщиха Ройтерс и АФП.

Безплатният концерт "BTS <Yet To Come> in BUSAN", започнал в 18 часа местно време, се очакваше да привлече близо 100 000 души на стадиона в града, разположен на около 300 км югоизточно от столицата Сеул.

Групата обяви през юни, че се оттегля временно от сцената, за да се посветят членовете й на соло кариери.

Най-възрастният изпълнител от бандата Джин навършва скоро 30 години и трябва да отбие задължителната по закон военна служба, макар че групата може да се изявява на сцена в чужбина, каза през август министърът на отбраната на страната.

Кандидатури за домакинство на Експо 2030 са заявили четири страни - Република Корея, Италия, Украйна и Саудитска Арабия. Очаква се домакинът да бъде определен догодина.

През юли Би Ти Ес бяха определени за официални посланици на кандидатурата на Пусан.