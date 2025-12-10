Заместник-председателят на УС на АИКБ инж. Стефан Чайков бе избран за вицепрезидент на SGI Europe

Заместник-председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) инж. Стефан Чайков бе избран за вицепрезидент на SGI Europe (Услуги от общ интерес Европа) – социален партньор на европейско равнище, съобщиха от АИКБ. Представители на АИКБ бяха преизбрани и на други ръководни позиции.

Проведеното днес в Брюксел Общо събрание на SGI Europe избра ръководния екип на организацията за следващите три години. За президент бе утвърден Ингберт Либинг (Германия), дългогодишен експерт в областта на публичните услуги и местното самоуправление, а инж. Стефан Чайков, заместник-председател на УС на АИКБ, бе избран за вицепрезидент на SGI Europe до 2028 г. Останалите членове на ръководството са Филип Лоран (Франция), Йоанна Маковиецка (Полша) и Юри Сантагостино (Италия), също избрани за вицепрезиденти. Росица Стелиянова, директор "Програми и проекти" на АИКБ, бе избрана отново да ръководи Работната група по професионално образование и обучение на SGI Europe.

Изборът на новото ръководство идва в ключов момент за Европа, когато достъпът до надеждни и качествени услуги от общ интерес е решаващ за социалното и териториалното сближаване на Съюза, посочват от АИКБ и изтъкват, че липсата на такива услуги води до обезлюдяване, растящи неравенства и отслабване на икономическата и демократичната устойчивост. В този контекст SGI Europe очерта три основни стратегически приоритета за периода до 2028 г.: позициониране на услугите от общ интерес в центъра на европейските политики - акцентиране върху ролята на услуги от общ интерес за икономическата сигурност, демократичната легитимност и териториалната кохезия; развитие на подход в ЕС, който поставя жизненоважните обществени функции и готовността на Съюза в основата на стратегическото планиране; активно застъпничество пред институциите на ЕС - засилена работа с Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет за интегриране на услугите от общ интерес в ключови политики, стратегически документи и законодателни инициативи; разширяване и укрепване на членската мрежа - подкрепа за съществуващите секции, създаване на нови национални структури и привличане на разнообразни организации на местно, регионално и национално ниво.

По повод избирането им, Чайков и Стелиянова бяха поздравени лично от името новоизбраният президент на SGI Europe Ингберт Либинг и от генералния секретар Валерия Ронцити, които изразиха увереност в успешното изпълнение на новите стратегически задачи. Доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и дългогодишен вицепрезидент на SGI Europe, получи специални благодарности за нейната 15-годишна активна служба. Цялото Oобщо събрание на SGI Europe и доц. Ангелова изразиха увереност, че тя ще остане активно включена в работата на организацията и за в бъдеще като член на консултативния съвет на Общото събрание, посочват от АИКБ.

SGI Europe е официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия. Като член на организацията, Асоциацията на индустриалния капитал в България поддържа активен диалог с институциите на ЕС и участва в изготвянето и изменението на законодателни актове, които оформят бизнес средата в Европа, изтъкват от АИКБ.

Членовете на SGI Europe са предприятия и асоциации, предоставящи услуги от общ интерес от цяла Европа, както публични, така и частни, на национално, регионално и местно ниво, независимо от техния правен статут на собственост, се посочва на официалния сайт на организацията. SGI Europe предлага на своите членове възможността да участват в много дискусионни форуми чрез своите управителни съвети, работни групи и работни групи, пише още там.