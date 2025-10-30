Община Димитровград организира за четвърти път тържество за двойките с половинвековен съпружески живот

За четвърта поредна година Община Димитровград ще събере и приветства на тържество в навечерието на Деня на християнското семейство съпружески двойки, които през 2025 година отбелязват своите „златни сватби“, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Семействата ще празнуват в навечерието на Деня на християнското семейство - на 20-и ноември, в местен ресторант. Поканата е за всички, които са сключили граждански брак в Димитровград през 1975 г., както и за тези семейства, които са се венчали другаде през същата година, но понастоящем живеят на територията на общината.

По традиция лично кметът на Димитровград Иво Димов води церемонията по повторно полагане на обет за вярност от страна на двойките. И през тази година той отново ще връчва подновените им брачни свидетелства, който са издадени от администрацията преди 50 години, когато двойките са се врекли във вярност и са подписали съгласието си за встъпване в брак за първи път.

„Тези семейства са наша гордост и пример как с разбирателство, любов и подкрепа, бурите на времето могат да бъдат преодолявани“, сподели в социалните мрежи кметът Иво Димов при отправената от него публична покана за присъствие на двойките със „златна сватба“. Изпратени са и лични покани до всяко семейство, уточниха от общинска администрация.

През миналата година в Деня на християнското семейство в Димитровград се състояха 50 съвместни „златни сватби“. Всички двойки, празнуващи днес в Димитровград получиха подаръци - бутилка юбилейно вино и копие от оригиналното си брачно свидетелство.