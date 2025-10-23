Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Движението при 63-и км на магистрала "Тракия" на 24 октомври ще е в изпреварващата лента
Снимка: БТА, архив
Пазарджик,  
23.10.2025 17:05
 (БТА)

Утре (24 октомври) движението в района на 63-и  километър на автомагистрала "Тракия" в платното за София ще е в изпреварващата лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Поради ремонт на асфалтовата настилка във времето от 8:00 ч. и 18:00 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента.

 От АПИ посочват още, че работата по отсечката е необходима, за да се гарантира безопасността на движение.

Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. 

В три участъка на магистрала "Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението се пренасочва двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи, припомнят от пътната агенция. 

/МК/

Към 17:27 на 23.10.2025 Новините от днес

