Движението при 63-и км на магистрала "Тракия" на 24 октомври ще е в изпреварващата лента

Утре (24 октомври) движението в района на 63-и километър на автомагистрала "Тракия" в платното за София ще е в изпреварващата лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Поради ремонт на асфалтовата настилка във времето от 8:00 ч. и 18:00 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента.

От АПИ посочват още, че работата по отсечката е необходима, за да се гарантира безопасността на движение.

Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

В три участъка на магистрала "Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението се пренасочва двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи, припомнят от пътната агенция.