Кметът на Ловеч отправи призив Общинският съвет да поеме управлението на футболния клуб

Кметът на Ловеч Страцимир Петков отправи призив Общинският съвет да поеме управлението на футболния клуб. Пред журналисти той каза, че в решение от май 2024 г. е записано, че Общински съвет – Ловеч е съгласен в изпълнение условието на дарението (от „Литекс” – б.а.), зачитайки волята на дарителя, впоследствие да приеме управлението на сдружение „Футболен клуб „Литекс” – Ловеч”.
„За мен това „впоследствие” е дошло и е време Общински съвет – Ловеч да поеме управлението на отбора. Приех като критика към себе си, че отборът не успя да се задържи в професионалния футбол, но позициите, в които се намира в момента – три последователни победи, изплатени разходи на новия състав и възможност поетапно да се изплатят със споразумения останалите, картбланшът е пред съветниците”, посочи Страцимир Петков. И изрази мнение, че е направил немалко усилия клубът да изкара цял сезон във Втора лига, а сега да участва и в Трета лига.
Петков каза още, че сдружението на футболния клуб е имало задължения към Националната агенция за приходите (НАП) малко над 260 хил. лв., както и три неразплатени заплати. От началото на септември е изплатена едната заплата и задължението към НАП е намалено с 20 хил. лв. Вижда се, че се правят опити запорите, които ги има, да се разсрочват и постепенно да се изплаща задължението, коментира кметът.
