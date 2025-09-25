Огнеборци в Търговище потушиха с минимални щети пожар в сградата на Трето Основно училище (ОУ) "Петко Р. Славейков". Инцидентът е станал вчера в избеното помещение на училището, вследствие на извършвани ремонтни дейности. В сградата към момента на инцидента не са се провеждали учебни занятия. Няма пострадали хора, регистрирани са само материални поражения, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

За БТА директорът на Трето ОУ „П. Р. Славейков“ Наталия Миланова уточни, че огънят е пламнал около 10:30 часа. Първоначалните предположения са, че искра от дейностите по заваряване в сградата е попадната в помещение, в което са били складирани стари дунапрени, които са се възпламенили. В сградата са били работници от строителната фирма, извършваща ремонта, както и трима служители от администрацията на училището, в това число и директорът, които са изнасяли последни папки с документи.

Наталия Миланова отбеляза, че вследствие на много бързата и адекватна реакция на огнеборците от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РС ПБЗН) в Търговище огънят е потушен за минути.

Огънят е погасен от екипи на РСПБЗН-Търговище с пет противопожарни автомобила. В резултат на инцидента са унищожени врати, прозорци, две горелки, ел. инсталация, опушени са и около 350 кв. м стени, допълват от ОДМВР - Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство.

Ремонтните дейности в сградата на училището продължават. За периода до завършване на ремонта учениците от първи и втори клас се обучават в Спортно училище „Никола Симов“, а тези от трети до седми клас – в сградата на Първо Средно училище „Свети Седмочисленици“, припомни Наталия Миланова.