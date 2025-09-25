Подробно търсене

Общинските съветници в Павел баня ще разгледат отчета на общинския дълг за бюджетната 2024 година

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: БТА, архив
Павел баня,  
25.09.2025 08:06
 (БТА)

По предложение на кмета на община Павел баня Иса Бесоолу по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет ще бъде гласуван отчет на общинския дълг за бюджетната 2024 година. Това предвижда проектът за дневен ред, публикуван на официалната страница на местната администрация.

Общинските съветници ще обсъдят и отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на община Павел баня за миналата година.

В дневния ред е включено предложение за даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Активиране, обучение и заетост на безработни и неактивни лица по подхода ИТИ" по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.                                                                                                                  

По време на заседанието ще бъдат обсъдени и гласувани 16 предложения от община Павел баня.          

                                                                                                                                        

/НН/

