Общинските съветници в Павел баня ще разгледат отчета на общинския дълг за бюджетната 2024 година

По предложение на кмета на община Павел баня Иса Бесоолу по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет ще бъде гласуван отчет на общинския дълг за бюджетната 2024 година. Това предвижда проектът за дневен ред, публикуван на официалната страница на местната администрация.

Общинските съветници ще обсъдят и отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на община Павел баня за миналата година.

В дневния ред е включено предложение за даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Активиране, обучение и заетост на безработни и неактивни лица по подхода ИТИ" по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени и гласувани 16 предложения от община Павел баня.