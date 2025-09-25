Няколко отчета и промени в бюджета ще обсъдят общинските съветници в Горна Оряховица според посочения на официалната интернет страница на Общината дневен ред за днешното им редовно заседание.

Преди това те ще гласуват решение за утвърждаване на маломерни паралелки в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Горна Оряховица.

На сесията ще бъде направен избор на членове на Етична комисия, ще се разгледа предложението за промяна на мястото за провеждане на петъчния пазар (битак) в града, както и за поставяне на паметна плоча върху сградата на здравната служба в село Драганово.

Една от точките в дневния ред е свързана с вземането на решения за участието на представител на Общината в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужваща „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. Друга е по повод опрощаване на задължения за плащане на наем по договор. Ще се обсъди актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г. на Община Горна Оряховица. Предстои да се определи и помещение за нуждите на Доброволно формирование „Раховец“.

Няколко от точките в дневния ред на заседанието са свързани с продажба на имоти, прекратяване на съсобственост, сключване на предварителни договори за прехвърляне на частна общинска собственост, отдаване под наем на терени и имоти, и отстъпване право на строеж на гаражни клетки.

На сесията ще бъдат избрани общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда да Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец октомври 2025 година.