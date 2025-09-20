Няма отклонения в качеството на водата в районите с воден режим, каза доц. Ангел Кунчев

Няма отклонения в качеството на водата в районите с воден режим, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на Нова телевизия. Той коментира здравните рискове от водната криза в Плевен, Ловеч и други части от страната.

"Нашите проби и тези на ВиК, които извършват най-много проверки, показват, че засега отклонения няма, ако имаме, ние спираме употребата, колкото и да е неприятно", посочи доц. Ангел Кунчев.

По думите му здравните специалисти имат практика с такива райони, в които безводието е факт отдавна. Години наред нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, заяви доц. Кунчев. Когато се фокусираш върху това да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода, елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив. На местата, където има режим, здравните инспектори почти удвояват контрола върху качеството на питейната вода и дори и при най-малки отклонения я спират от употреба, обясни експертът.

Той отбеляза, че понякога най-видимото не е най-опасно. „Хората реагират, когато имаме отклонения в мътността, цвета на водата, това обаче се случва често пролетта, когато има валежи и разтопяване на снеговете и не крие големи рискове“, посочи главният държавен инспектор. По думите на доц. Кунчев при воден режим, когато изведнъж се пусне водата, е нормално първите няколко минути водата да е мътна.

"Много радостна новина е навлизането на ваксината за варицела, всички здравни специалисти вече са убедени от необходимостта от ваксината. Когато имаш 25 -30 хиляди заболявания годишно, дори и да е малък процентът на усложнения- 2-3 на сто, това формира немалък брой деца, които влизат в болница всяка година поради усложнения", каза доц. Ангел Кунчев.

По думите му опитът на страни, в които ваксината се ползва, показва, че ефектът е прекрасен – само няколко години след въвеждането ѝ рязко пада въобще заболеваемостта от варицела.

Главният държавен здравен инспектор настоява да има възможност за бременни, които желаят, да направят безплатна ваксинация срещу респираторно- синцитиален вирус (RSV), за да пазят новородените. Този вирус е един от най-неприятните в педиатрията – до навършване на една година на детето предизвиква най-тежките усложнения, обясни доц. Кунчев. След такава имунизация детето на практика е предпазено в първите най-рискови шест месеца, а и първите няколко години след това, посочи главният държавен здравен инспектор.

По думите му ваксината няма да е задължителна, а целева- само при желание. Имало я е и до момента, но е много скъпа.

Ние ще се вместим в рамките на определения за националния имунизационен календар финансов ресурс, не искаме повече пари, каза д-р Кунчев по отношение на ваксината.