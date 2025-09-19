Вотовете на недоверие са ядрения бутон на една опозиция, каза министър Даниел Митов

Вотовете на недоверие са ядрения бутон на една опозиция и трябва да се ползват, когато има шанс да се свали правителството. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в предаването "Панорама" по Българската национална телевизия (БНТ). За всичко останало има парламентарен контрол, допълни той.

Вчера петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" също беше неуспешен. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се. Проекторешението беше внесено миналия петък по инициатива на "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепено от "Морал, единство, чест" и "Алианс за права и свободи" (АПС). Той бе за несправяне на правителството в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава". По думите на Митов вотът е бил съставен от недоказани твърдения.

Министърът посочи още, че според него политическият език се е вулгаризирал. На въпрос дали речникът на Делян Пеевски в деня на вота на недоверие не е бил вулгарен Митов каза, че думите на лидера на "ДПС – Ново начало" не са имали общо с дебатите по вота. Очевидно е, че без "ДПС – Ново начало" няма мнозинство в парламента, посочи той.

Вчера Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната", блокирали служебния вход на Народното събрание. "Аз ще правя държава с главно "Д" , каза Пеевски пред сградата. "Тичай при парапета при Лена, бе, наркоман, при Лена, бе, наркоман", крещеше депутатът. "Крадци", каза още Пеевски на представителите на ПП. "Тези хора, вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днеска и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият, но ние сме друга партия. Ще има държава и те са приключили", каза още Пеевски.

От всички нас зависи държава да се пише с главно "Д", каза Митов днес. Според него трябва да спре хуленето на институциите и да има промяна в политическия език. Останали сме без авторитети, защото си говорим по този начин, а цялата тази агресия се абсорбира от гражданите, добави той.