Петият вот срещу кабинета „Желязков“ беше неуспешен, два протеста блокираха сградата на парламента

И петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" беше неуспешен. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се. Зад правителството застанаха ГЕРБ-СДС (65 депутати), "ДПС-Ново начало" (28), "БСП-Обединена левица" (19), "Има такъв народ" (17), и четирима нечленуващи в парламентарна група народни представители. Против кабинета "Желязков" бяха "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ - 35), "Възраждане" (33), "Алианс за права и свободи" (12), "Морал, единство, чест" (МЕЧ - 11) и "Величие" (10). Проекторешението за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков беше внесено миналия петък по инициатива на "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Морал, единство, чест" и "Алианс за права и свободи" (АПС). Той е за несправяне на правителството в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава". Дебатите вчера продължиха повече от седем часа. След гласуването днес премиерът Росен Желязков коментира от парламентарната трибуна, че правителството продължава своята работа за стабилност в страната и за партньорство с институциите в и извън България. Министерският съвет чу твърденията, чу доводите и аргументите на опозицията. Отговорихме ви с доводи и аргументи. Надявам се, че се е получил дебат и това е смисълът на парламентарния контрол, посочи премиерът. Той отбеляза, че през последните няколко дни се е наблюдавала ескалация на общественото напрежение, провокирана с риторика от парламентарната и извънпарламентарна опозиция. Целта беше създаването на привидна революционна ситуация, смята Желязков. По думите му мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата. Протестът може да е на улицата, но не и дебатът, не спорът, не битката. Защото тогава не сме вече парламентарна демокрация, допълни той. Премиерът призова политиците да се опитат да пазят „малко по-мъдро българската демокрация“, която, по думите му, е трудно извоювана. Считам, че с работата си очакваме и шестия вот на недоверие, завърши изказването си министър-председателят.

В обяснение на отрицателен вот съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, чиято парламентарна група ПП-ДБ беше инициатор на искането за гласуване на недоверие на правителството, коментира, че днешният вот е показал, че страната има трима премиери – един формален, Росен Желязков, един, на когото много му се иска, обаче дори днес го няма и в зала да си подкрепи собственото правителство, и един, който е истинският премиер - "главното Д", който току-що е излязъл. „Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в политическа сила – компаньонка на главното Д“, попита той. "Главното Д" бавно превзема вашата партия, видяхме го в Разград, в Пловдив и във Варна, попита Мирчев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не участва в гласуването, както обяви още сутринта пред репортерите в кулоарите на парламента. Той посочи, че от години се политизира всичко, свързано с Министерството на вътрешните работи (МВР), полицаите се използват като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии. Даже няма да дойда гласувам. Ако иска - да мине, ако иска - да не мине, обясни лидерът на ГЕРБ. По думите му българите трябва да си дадат сметка за безотговорността на тези хора, защото без правителство няма еврозона, няма бюджет. Няма да влезем със служебно правителство, каза той.

След края на гласуването председателят на ПГ „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски коментира, че не е изненадан от резултата. Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава, подчерта той. България ще я има, няма да бъде соросоидна общност, аз съм гарантът за това“, заяви той.

Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г. Дневният ред на обществото е друг,, коментира Атанас Атанасов от "БСП-Обединена левица". Според него държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно в България. Апелирам и опозицията да се съсредоточи именно върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство, каза още депутатът.

Резултатът от вота не е изненадващ, заяви пред медиите лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, след като се присъедини към протеста, организиран от партията на площада пред БНБ.

От МЕЧ дадоха заявка, че няма да спрат с вотовете дотук. Предстоят и още вотове, заяви Красимир Манов от парламентарната трибуна. Ще има вотове за финансите, за земеделие, за безводието, ще има вотове за енергетика и може би ще има и вот, който най-накрая ще събори това правителство, посочи той. Така че гответе се, господа управляващи, предупреди депутатът.

Днешното заседание започна с едноминутно мълчание, депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато е бил на дежурство в района на сградата на парламента. Предложението беше на депутата от парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования. Декларацията обаче предизвика политически спор между „ДПС-Ново начало“ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Рано сутринта депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Следобед привърженици на "Възраждане" също се събраха на протест между сградата на Народното събрание и БНБ.

Това беше петият пореден вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Първият вот на недоверие към правителството беше за външната политика. Той беше иницииран от "Възраждане" и подкрепен с подписите на "Величие" и МЕЧ. В залата го подкрепиха само вносителите от трите опозиционни сили.

Не беше подкрепено и второто искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет - за провал в борбата с корупцията. То беше по инициатива този път на МЕЧ и отново подкрепено от "Величие" и "Възраждане".

Третият вот – отново неуспешен, беше за провал във финансовата политика по инициатива на "Възраждане" с подписите на МЕЧ и "Величие".

Тогава, още преди да бъде гласуван в пленарната зала третият вот, от "Величие" дадоха заявка за четвърти, свързан с незаконните сметища. Той отново беше неуспешен, като в пленарната зала го подкрепиха, освен трите партии-вносители, и от "Продължаваме промяната", един лидерски глас от "Да, България", както и депутатите от АПС.