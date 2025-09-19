Подробно търсене

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ връчи годишните си награди за безопасност на местно ниво

Йоана Димитрова
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
19.09.2025 10:20
 (БТА)

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) връчи своите годишни награди, с които отличава постиженията на областни и общински администрации към повишаването на безопасността на движението по пътищата в страната, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Наградите целят да популяризират добрите практики, устойчивите политики и реалните резултати в опазването на човешкия живот и здраве по пътищата, допълват оттам.

Първата награда в категорията „Активна областна политика по безопасност на движението“ бе присъдена на Областна администрация Пловдив. През второто тримесечие на 2025 година в областта се отчитат най-ниските нива на ранени и загинали при пътни инциденти за последното десетилетие. 

В категорията „Активна общинска политика по безопасност на движението“ бяха отличени две общини – една малка и една голяма.

Община Хисаря получи признание за последователната си и отговорна политика заради усилията си за обновяване на пътната маркировка и знаковото стопанство, обезопасяване на пешеходни пътеки и спирки на обществения транспорт, ограничаване на скоростта и актуализиране на организацията на движение. Провеждат се редовни инспекции, които гарантират устойчивост и ефективност на мерките, допълват от държавната агенция.

Община Бургас бе отличена като голяма община с целенасочена и последователна политика по пътна безопасност. Ежемесечните обходи и детайлното обследване на инфраструктурата – над 80% от уличната мрежа и 100% от общинските пътища – показват, че безопасната мобилност е стратегически приоритет за местната власт.

В категорията „Защита на пешеходното движение“ наградата бе присъдена на Община Плевен. През 2024 г. са реализирани дейности по 355 пешеходни пътеки, включително в зони около училища и детски градини, с акцент върху нова маркировка, подмяна на знаци, осветление и достъпност. 

В категорията „Социална отговорност“ бе отличена Община Дряново, която вече шеста поредна година прилага вътрешни мерки за предпазване на своите служители от пътни инциденти – както като водачи, така и като пешеходци и пътници. Акцент се поставя върху редовното опресняване на знанията за правилата за движение, създаването на култура на осъзнатост и интегрирането на безопасността в работната среда. 

Последната категория – „Обследване и документиране на пътната и уличната мрежа“ – отличи общините с най-голям напредък в управлението на пътната инфраструктура чрез събиране и анализ на данни.

В Община Сунгурларе при обща дължина на инфраструктурата от 286 км, до 2025 г. е постигнато 100% обследване на уличната мрежа и нарастване от 15% до 98% при пътната мрежа. 

Община Сливен бе отличена като голяма община с постигнато 100% обследване на над 1 000 км улична и пътна мрежа. Само за една година делът на обследваните улични участъци нараства от 24% до пълно покритие. 

Отличените институции не просто прилагат политики, а с постоянство и ангажираност превръщат грижата за живота на пътя в реална мисия. Все повече администрации в страната работят с визия за дългосрочно развитие и поставят безопасността в основата на устойчивата мобилност, пишат още от агенцията. 

В началото на август Министерският съвет прие доклад на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за състоянието на безопасността на движението по пътищата за 2024 г.. В него беше записано, че през 2024 г. броят на тежките инциденти на пътя и сериозно пострадалите остава тревожно висок. Информацията в документа е предоставена от отговорните институции на национално, областно и общинско ниво.

През 2024 г. в страната са настъпили 77 171 пътнотранспортни произшествия, като броят на тежките инциденти и сериозно пострадалите остава тревожно висок. Особено уязвими остават децата, мотоциклетистите и по-възрастните участници в движението.

 

/ВД/

