Общинският съвет в Брезник ще решава дали да бъде създадена временна комисия, която да проучи състоянието на водоснабдителната мрежа в общината

Общинският съвет (ОбС) в Брезник ще решава днес дали да бъде създадена временна комисия, която да проучи функционирането и състоянието на водоснабдителната мрежа в общината. Точката е сред допълнителните, включени в дневния ред на днешното редовно заседание, съобщи за БТА председателят на съвета Иван Тинков.

Вносител на писмото е общопрактикуващият лекар Валери Величков, то е подписано от граждани, присъствали на последния протест в града. Те настояват да се проучат детайли около състоянието на водопроводната мрежа в общината, а при потвърждаване на данни за рязко повишено потребление, комисията трябва да установи причините, довели до него.

В дневния ред на сесията са добавени и докладни записки, отнасящи се до даване на съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на терени. ОбС трябва да определи и представител, който да участва в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник, насрочено за 24 септември.

Ще се разглежда също приемането на Етичен кодекс на общинските съветници, залегнало в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Със свое решение от 24 юли т.г., ОбС в Брезник създаде постоянна комисия с председател Венета Петрова. Освен по изготвянето на документа, комисията ще съблюдава и спазването на заложените в него норми от страна на съветниците.