Отчитат изпълнението на бюджета на община Кричим и дружеството "Компост 2022" на заседание на Общинския съвет в града

Кметът на община Кричим ще представи годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31 декември 2024 г., както и отчет за първото шестмесечие на днешното заседание на Общинския съвет. Това е записано в дневния ред на сесията, публикуван на интернет страницата на администрацията.

Калчев ще отчете и състоянието на общинския дълг в община Кричим за 2024 година.

Очаква се на съветниците да бъде дадена информация относно извършен одит на дружеството „Компост 2022“ ООД. Ще бъде разгледан финансовият отчет и годишният доклад за дейността на общинското дружество, в което акционери са администрациите на Кричим и Перущица.

На заседанието ще бъде разгледано и предложението на кмета за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

Съветниците ще решават дали да предоставят на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ помещение в сградата на администрацията във връзка с осигуряване на планирането, изграждането, експлоатацията, поддръжката и администрирането на Единната електронна съобщителна мрежа.