Отчет на бюджета за 2024 г. и състоянието на бюджета към първото полугодие на тази година ще разгледат съветниците в Мизия

На редовно заседание на Общински съвет (ОбС) в Мизия ще бъде обсъден отчет на бюджета за 2024 г., както и информация за изпълнението на бюджета за първото полугодие на настоящата година. В предварително публикувания дневен ред на сайта на администрацията е посочено, че заседанието ще се проведе на 18 септември, от 10:00 ч.

ОбС ще разгледа и докладна за сформиране на маломерни и слети паралелки с брой ученици под минималния брой в ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево. Одобряване на пазарни оценки на три имота в Мизия и още толкова в село Крушовица са също част от предложенията в предварителния дневен ред. Отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности и още устройствени въпроси са представени на вниманието на ОбС Мизия.

Дали да се разреши разход в размер на 54 110 лв. за съфинансиране за закупуване на хоризонтална балираща преса за пластмасови отпадъци за „Регионална чистота – Оряхово” ООД също е предвидено за обсъждане на редовното си заседание.

БТА припомня, че търговско дружество „Регионална чистота – Оряхово” ООД е оператор на инсталацията за предварително третиране на отпадъците, която е с площ 12 300 кв.м и обслужва седем общини Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Мизия, Кнежа, Борован и Хайредин. За същата балираща преса, която по прогнозна стойност е около 760 хил. лв. общинските съветници в Бяла Слатина взеха решение да се извърши разход в размер на 187 720 лв. ОбС Оряхово също даде съгласие да се инвестират 64 448 лв. Ресурсът, който всяка община отпуска, е спрямо дела участие в търговското дружество. Средствата се осигуряват от отчисленията, които общините са направили, извозвайки и депонирайки отпадъците си в регионалното депо.