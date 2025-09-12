Общо 23 стари коли са премахнати от общински площи в Търговище за месец

Общо 23 стари и излезли от употреба моторни превозни средства са премахнати от общински площи в Търговище от средата на август до момента, съобщиха от пресцентъра на Община Търговище. Това са автомобили, които са преместени доброволно от собствениците си след започналата от Общината кампания за премахване на стари и излезли от употреба превозни средства.

На собствениците на други 85 автомобила са издадени предписания за освобождаване на заетите общински терени. Съгласно закона гражданите имат тримесечен срок, в който да приберат автомобила си и да освободят общинските площи. Колите могат да бъдат преместени в частен имот или да бъдат предадени за скрап. Ако собствениците не потърсят автомобилите си и не изпълнят предписанията, следва и принудително преместване от Общината. Извозването и предаването за скрап на тези коли ще се извършва от фирма, с която местната администрация има сключен договор.

Контрольорите на Общината продължават и проверките за установяване на изоставени автомобили на територията на града, които трябва да бъдат премахнати. От общинската администрация припомнят, че за излезли от употреба се считат коли, които са без номера или не са преминали технически преглед повече от три месеца от определената дата за следваща проверка на автомобила.

Община Търговище призовава гражданите да подават информация в местната администрация за изоставени превозни средства, които заемат паркоместа и влошават естетическия вид на града. Сигнали се приемат на телефони 0601 68612 и 0601 68 658, както и e-mail obshtina@targovishte.bg.

В Търговище кампания за премахване на изоставени автомобили е имало и в минали години.