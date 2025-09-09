Над 20 са обявените места за учители в област Кърджали в навечерието на новата учебна година

В навечерието на новата учебна година има обявени 23 позиции за учители в различни училища в област Кърджали, каза за БТА началникът на Регионалното управление по образование (РУО) Ангелина Костова. Тя обясни, че всички те са публикувани на сайта на РУО, секция „Търсите работа?“ и са с различна валидност на обявата.

По думите й, не е необичайно по-големият брой обявени свободни места за учители с наближаването на учебната година. Като най-търсени сред тях се очертават началните учители, учителите по математика и учители с целодневна организация на обучението.

„Миналата година имахме голям недостиг на учители по математика и информатика. А тепърва с новите идеи на министерството за повече часове по природни науки, математика и информатика, също очакваме и в бъдеще по-голямо търсене на математици не само в региона“, каза началникът на РУО.

Чисто географски, по думите на Ангелина Костова, впечатление прави фактът, че повечето търсени учители са в по-отдалечените населени места, докато в Кърджали почти няма обявени такива. Като една от причините, освен отдалечеността, тя посочи и факта, че броят на учениците в тях е по-малък, заради което се търсят да бъдат назначени кадри с непълен щат. Това още повече затруднява намирането им.

На територията на област Кърджали за настоящата учебна 2025/2026 година ще отворят врати 69 училища и 61 детски градини на територията на седем общини.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.