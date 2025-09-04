Безплатни профилактични прегледи за деца и младежи организира болницата в Панагюрище

Безплатни профилактични прегледи за деца и младежи до 18-годишна възраст започват днес в Многопрофилната болница за активно лечение „Уни Хоспитал“ в Панагюрище, съобщиха за БТА от болницата.

Прегледите ще се извършват в отделението по педиатрия от 10:00 до 16:00 часа след предварително записан час, а следващата дата за провеждането им е 10 септември.

Оттам допълниха, че инициативата е част от кампанията „Отново на училище“ и цели да подпомогне децата и младежите да започнат учебната година в добро здраве.