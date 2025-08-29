Общински годишен план на социалните услуги за 2026 г. гласуваха общинските съветници в Лозница на днешното си заседание. Годишният план за социалните услуги включва планирането на социалните услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.

В документа се посочва, че на територията на община Лозница сред съществуващите социални услуги към момента на изготвянето на годишния план са: информиране и консултиране; общностна работа; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения; резидентна грижа. В Годишния план за социалните услуги през 2026 година на територията на община Лозница няма промяна в броя на местата за потребители, за които е осигурена възможност за ползване на услугите, планирано е единствено увеличаване на местата за потребителите на специализираната социална услуга - асистентска подкрепа. В Плана за социалните услуги за следващата календарна година няма промяна в броя на служителите за извършване на дейностите по предоставянето на социалните услуги на територията на общината.

Съветниците одобриха Община Лозница да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“. Община Лозница има намерение да подаде проектно предложение, включващо втората дейност - закупуване на електрическо превозно средство и свързана зарядна станция за целите на предоставяне на социални услуги в община Лозница.

Съветниците приеха правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2023-2027г.

В рамките на заседанието беше одобрена и докладна записка за актуализация на бюджета на Община Лозница, инвестиционната програма и поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи за 2025 г.

Приет беше и документ относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. в трансфер за други целеви разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и сгради, публична общинска собственост.

Съветниците гласуваха и докладна записка относно поемането на краткосрочен дълг от Община Лозница през 2025 г.

Приета беше и докладна записка във връзка с отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост в село Веселина.

Общинските съветници решиха да бъде отпусната еднократна парична помощ на граждани, чиито молби са постъпили до Общинския съвет.