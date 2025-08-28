Два язовира в Община Мездра ще бъдат отдадени под наем чрез търг

Подробно търсене

снимка: Екатерина Христова/БТА, архив
Враца,  
28.08.2025 17:49
Два язовира в община Мездра за бъдат отдадени под наем, решиха общинските съветници. Според предоставената в докладната записка информация към водните съоръжения има проявен инвеститорски интерес за използването им за спортен и любителски риболов, воден туризъм и отдих. Срокът, за който ще бъдат отдадени, е 10 години. Първият язовир е „Под селото“, той е с площ от 153 885 кв.м и се намира в землището на село Долна Кремена. Другият е „Крапец“, с площ 225 496 кв.м, в землището на едноименното село. 

Предстои публичен търг, а в сключения договор за наем ще бъдат включени клаузи за извършване на необходимите ремонти за поддържане на язовирите, стените им и на всички съоръжения към тях; за спазване и изпълнение на предписанията на специализираните контролни органи, свързани с обезопасяването и сигурността на язовирите; за спазване на нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и екосъобразното му и рационално използване, санитарно-хигиенните и ветеринарно-медицинските изисквания; за надзора на риболова и охрана на рибния ресурс съгласно Закона за рибовъдството и аквакултурите; спазване на разрешените водоползвания, за които са издадени съответните разрешителни.

