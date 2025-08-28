Правилник за отпускане на финансова помощ на двойки с репродуктивни проблеми ще гласуват общинските съветници в Лясковец на днешното си заседание. Това е една от точките в дневния ред на Общинския съвет, публикувани на сайта на институцията.

Създаване на общински фонд „Култура“ и гласуване на правилник за прилагането му също е в дневния ред на съветниците. Те ще трябва да утвърдят и броя на паралелките с ученици под определения минимум през предстоящата учебна година, както и да гласуват размера на допълнителните средства за маломерните паралелки. Друга тема на заседанието е годишният общински план, свързан със социалните услуги в общината за 2026 година.