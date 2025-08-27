Две нови резидентни услуги за лица с психически разстройства ще бъдат създадени в смолянското село Ровина

Две нови резидентни услуги за хора с психически разстройства ще бъдат създадени в смолянското село Ровина, съобщи на откриващата пресконференция по проекта Момчил Николов – секретар на Община Смолян.

Проектът, по който ще работи Община Смолян, е „Изграждане на две нови социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Ровина, община Смолян“, финансиран по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 2 630 678 лв. и е 100% безвъзмездна помощ за изграждане на сграда, а продължителността му е до 30 юни 2026 година.

Момчил Николов посочи, че процесите за деинституционализация на възрастните хора вече са започнали с дома в село Фатово, където процесът е на финалната права. Сега са наред двата дома в селата Петково, където са настанени психично болни мъже, и Ровина – с настанени психично болни жени. По проекта се предвижда изграждане на една сграда за двете услуги за мъже и жени – всяка с капацитет от 15 потребители. Сградата е в общински имот до съществуващия дом в Ровино. Тя ще е на два етажа с отделни входове.

Паралелно с това върви още един проект, свързан с подготовката на потребителите за извеждане от тези услуги, което ще е след като приключим с изграждането на новата сграда, каза Николов. Той допълни, че идеята на новия закон е всяка община да положи грижа според нуждите си, като до 2035 г. трябва да се закрият всички домове в страната. Според Николов процесите за извеждане може би ще са по-бавни, защото това ще е стрес за тези потребители. Върви още един проект, по който да се направят пълни оценки на хората и започва подготовката и адаптация на тези потребители за процесите на извеждане.