Общинският съвет в Златарица ще се запознае с готовността на училищата и детските градини в общината за новата учебна година. Това е посочено в дневния ред на днешното редовно заседание на общинските съветници, което ще се проведе в зала „България“. Те ще се осведомят за броя на записаните деца и ученици, състоянието на материалната база, извършените текущи ремонти, осигуреността за зимния сезон, наличието на учебници, учебни помагала и документация.

На днешната сесия предстои приемането на Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Златарица за първото полугодие на 2025 г. и на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Златарица за миналата година. Ще бъде обсъдено и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в общината за 2025 г.

Общинският съвет ще разгледа предложение за предоставяне за безвъзмездно управление на част от помещение в сградата на Община Златарица за разполагане на съоръжения и оборудване, собственост на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, както и отмяна на старо решение в тази връзка. Ще бъде гласувано също освобождаване на фирмата – наемател на язовир „Влашки дол“ от годишно наемно плащане за настоящата година.

На сесията ще се обсъди актуализирането на разчетите за финансиране на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи на Община Златарица по видове разходи и източници на финансиране за 2025 г. Ще бъдат гласувани промяна на общинския бюджет и разходите за командировки на председателя на Общински съвет Златарица и на кмета на Община Златарица за второто тримесечие на тази година.

Общинските съветници ще разгледат предложения за кандидатстване пред Министерството на образованието и науката за включване на Детска градина „Детелина“ и Основно училище „Васил Левски” в село Средно село в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България през учебната 2025/2026 г. Ще бъде обсъдено и кандидатстването за включване на Основно училище „Васил Левски” - Средно село, Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” - Златарица, Детска градина „Слънце“ - Горско Ново село и Детска градина „Детелина“ - Средно село в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България през учебната 2025/2026 г. Предстои одобряване и на съществуването на няколко маломерни и слети паралелки в три училища в региона.

На заседанието ще бъдат гласувани Наредба за изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, държавната, общинската и частната собственост и околната среда в община Златарица и Наредба за изменение на Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, и извършване на сечи, нерегламентирани от Закона за горите. Също така предстои избор на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет Златарица.

На сесията ще бъде разгледано и определянето на пазарна цена на поземлен имот в урбанизираната територия на село Дединци.