Община Бургас ще закупи противопожарни шлангове за нуждите на двете районни служби в областния център, след като предложението на кмета Димитър Николов беше прието от общинските съветници по време на днешното им редовно заседание. Службите в крайморския град са едни от най-натоварените в страната, а това лято огнеборците са участвали в гасенето на 15 пожара на територията на общината, като част от тях бяха с преки материални щети, посочиха от Общината.

Последният голям пожар, в който са ангажирани сили на противопожарните служби беше във вилната зона на град Българово, където огънят унищожи къщи. Именно в този пожар част от противопожарните шлангове, с които разполагат противопожарните автомобили, са били частично или напълно унищожени. Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас, посочи кметът Димитър Николов.

Предложението му е общинската администрация да закупи общо 100 броя противопожарни шлангове.