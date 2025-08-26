Подробно търсене

Община Бургас ще закупи противопожарни шлангове за нуждите на двете районни служби в областния център

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов
Бургас ,  
26.08.2025 13:25
 (БТА)

Община Бургас ще закупи противопожарни шлангове за нуждите на двете районни служби в областния център, след като предложението на кмета Димитър Николов беше прието от общинските съветници по време на днешното им редовно заседание. Службите в крайморския град са едни от най-натоварените в страната, а това лято огнеборците са участвали в гасенето на 15 пожара на територията на общината, като част от тях бяха с преки материални щети, посочиха от Общината. 

Последният голям пожар, в който са ангажирани сили на противопожарните служби беше във вилната зона на град Българово, където огънят унищожи къщи. Именно в този пожар част от противопожарните шлангове, с които разполагат противопожарните автомобили, са били частично или напълно унищожени. Тези шлангове се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас, посочи кметът Димитър Николов. 

Предложението му е общинската администрация да закупи общо 100 броя противопожарни шлангове. 

/МК/

