Мъж на 36 години е задържан за изнудване и грабеж в Казанлък, установява се съпричастността му и към други престъпления

След активно разследване и събиране на доказателства старозагорската Районна прокуратура задържа 36-годишен мъж за изнудване и грабеж в Казанлък. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 6 август, в съучастие с друг мъж, е заплашил 57-годишния И.И. с убийство, като двамата са причинили на пострадалия леки телесни повреди с цел да го принудят да се разпореди със свое право.

Спрямо 36-годишния Н.Т. е повдигнато обвинение и за това, че на същата дата в съучастие с друг мъж е извършил грабеж на мобилен телефон от същия пострадал, чрез употреба на сила и заплашване.

През 2024 година потърпевшият И.И. е подал два граждански иска срещу Н.Т. и жена му, по които били заведени съдебни дела, посочват от обвинението. В тях мъжът е настоявал съдът да обяви за нищожни актове, с които той и майка му били прехвърлили на двамата пет имота. Когато научил за заведените дела, Н.Т. се консултирал как да ги прекрати и разбрал, че това може да стане, ако И.И. подпише откази от исковете. Поради тази причина с неговия съучастник са решили да го принудят да направи това. На посочената дата в Казанлък Н.Т. и съучастникът му се срещнали с И.И., заплашили го с убийство и му нанесли леки телесни повреди – побой. Така те го принудили против волята си да подпише молбите за отказ от делата. Същия ден Н.Т. и съучастникът му отнели и мобилния телефон на И.И. чрез използване на сила и заплашване.

Обвиняемият Н.Т. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо него. По делото се извършват действия по разследването, свързани с привличането към наказателна отговорност и на съучастника в деянията.

В Районна прокуратура-Стара Загора се водят разследвания и по други досъдебни производства за престъпления, свързани с документни измами с имоти, по които се установява съпричастността на Н.Т.

Както БТА съобщи, през юли т.г. Районната прокуратура в Стара Загора започна разследване на имотна измама спрямо 79-годишна жена от Казанлък, пострадала при пътнотранспортно произшествие. Наказателното производство се води за това, че в периода от 24 декември м.г. до 3 юни т.г. в Стара Загора и Казанлък, с цел набавяне на имотна облага, е използвано заблуждението и неосведомеността на жената, с което и е причинена имотна вреда в размер на 59 100 лева.