Три пожарни екипа гасят две горящи къщи в троянското село Голяма Желязна

Три пожарни екипа – два от Троян и един от Ловеч, гасят две горящи къщи в троянското село Голяма Желязна. Сигналът е получен около 15:20 ч., съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

По първоначална информация огънят е тръгнал от стопанска постройка и е засегнал общо две постройки и две къщи, долепени една до друга. По предварителна информация са изгорели покривните конструкции и на двете къщи, на едната – и вторият етаж, на другата – частично е засегнат вторият етаж. Няма опасност от разрастване към момента.

Пожарът вече е локализиран, каза за БТА заместник-кметът на Община Троян Николай Райковски, който е пристигнал на мястото този следобед. Добрата новина е, че няма пострадали хора. Няма и риск за други сгради. Известно успокоение за собствениците на имотите дава и фактът, че имат застраховки, допълни той.

Райковски каза още, че едните от собствениците са били в двора си малко преди възникването на пожара. Тяхното обяснение е, че огънят е предизвикан от късо съединение в инсталация, но причините тепърва ще се установяват.

Във фейсбук профила си кметът на Троян Донка Михайлова обясни, че Общината ще окаже помощ в съответствие с приетия подход за подпомагане на пострадалите при пожари. Тя обърна внимание, че рискът от пожари в общината, както и в цялата страна, е повишен и изисква особено внимание от гражданите.