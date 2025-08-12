Подробно търсене

Обработка срещу комари със студен аерозол ще се извърши днес и утре в община Радомир

Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов
Снимка: БТА, архив
Радомир,  
12.08.2025 15:24
 (БТА)

Обработка срещу комари в стадий имаго със студен аерозол ще се извърши днес и утре в община Радомир, съобщиха от местната администрация. Предвидено е дезинсекцията да обхване града и останалите населени места в часовия интервал между 21:00 ч. и 7:30 ч. Обработката ще се направи с препарат Цитрол 10/4 УЛВ, който е разрешен за третиране на урбанизирани територии. От Общината отправят препоръка към гражданите да затворят прозорците и вратите на жилищата си докато траят дейностите. 

През юни и юли т.г. отново бяха проведени третирания на площи срещу появата на комари във всички населени места в Радомирско. 

/ЛРМ/

