Откриха благоустроените централни части в три населени места в община Ардино, съобщи Гюнер Шюкри – пиар на общинската администрация. В рамките на петото издание на „Дните на Ардино“ кметът инж. Изет Шабан заедно с кмета на побратимената турска община Нилюфер (Бурса), народният представител от Републиканската народна партия Хасан Йозтюрк, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям и Левент Джебеджи – представител на строителната фирма „Солак МС“ ООД, изпълнител на реконструкциите, прерязаха лентите на новите централни части на село Бял извор, кв. „Диамандово“ и село Падина. Реализацията на проектите е финансирана със средства от бюджета на община Ардино.

„Много се радвам, че именно по време на „Дните на Ардино“ откриваме тези красиви и обновени площади. Още по-радостно е, че веднага след благоустрояването им, централните части в трите населени места започнаха активно да се използват от местните жители и техните гости“, каза кметът инж. Изет Шабан. Той допълва, че инициативата за превръщане на градския център и селските площади в съвременни пространства, подходящи за различни събития и дейности, е започнала през 2020 г.

Официалното откриване на новия център в село Бял извор бе съпътстващо с детски изпълнения.

В кв. „Диамандово“ местният имамин Мюмюн Мехмед направи молитва (дуа) със здраве да се използва обновеният парк в квартала.

В село Падина присъстващите бяха поздравени с родопска песен, изпълнена от 16-годишната Ивайла Минчева от новооткритата сцена в населеното място.