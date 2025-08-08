Стотици обаждания на телефон 112 заради пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас са довели до "опашка" от чакащи свързване

В часовия отрязък между 18:00 и 20:30 часа на 7 август в системата 112 са постъпили 1817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, съобщиха от МВР. Постъпилите сигнали за пожари са 750.

Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19:37 часа, а до 20:30 часа общият брой позвънявания за него е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. опашки от чакащи да се свържат със спешния телефон.

От МВР напомнят, че при големи бедствия и катаклизми, трафикът от обаждания към 112 рязко се увеличава. В подобни ситуации гражданите се съветват да изчакат на линия до получаване на отговор от оператор. В противен случай – затваряйки и набирайки отново 112, се попада в по-дълга „опашка“, чака се повече и сигналът се приема по-късно.

По данни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са потушени 110 пожара в страната за последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 142 сигнала за произшествия. При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали.