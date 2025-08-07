Общините да подават искания за разрешения за ползване на радиочестотния спектър за нуждите на доброволците апелират от КРС

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) апелира общините да подават искания за издаване на разрешения за ползване на радиочестотния спектър за нуждите на доброволците, съобщиха от пресцентъра на КРС. Комисията е издала разрешения на 25 от общо 266 общини в България.

На днешното си заседание КРС реши да изпрати писмо до Националното сдружение на общините в Република България за съдействие с оглед уведомяване на кметствата на територията на страната за необходимостта в кратък срок да подадат искане за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър във връзка с осигуряване на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последиците от тях. Целта е да се подпомогнат създадените доброволни формирования.

Предпоставка за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър е към кмета на общината да има създадено доброволно формирование. Според Закона за защита при бедствия доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на Общинския съвет. В общини с население до 20 000 души създаването на доброволни формирования е задължително. За изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последиците от тях, на кметовете на общини се предоставя безвъзмездно радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди, за ползване от създадените доброволни формирования.

КРС ще разговаря с представители на доброволни формирования към юридически лица и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) с цел подпомагане дейностите при бедствия и аварии.

Близо 3500 пожара е имало през юли, за същия период през 2024 г. пожарите са били 3000, увеличението е с почти 20 %, каза директорът ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов по-рано днес.