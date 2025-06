Много млади хора и именити спортисти се включиха в благотворителното спортно събитие Олимпиада „Активни днес“ в Горна Оряховица

Много млади хора и именити спортисти се включиха в благотворителното спортно събитие Олимпиада „Активни днес“, което се проведе в парк „Детски кът“ в Горна Оряховица. Инициативата подкрепя кампанията „Направи дете щастливо“, с която се събират средства за пълноценно преживяване сред природата на младежи с двигателни затруднения. След като вече са закупени две високопроходими колички за планина и море, следващата цел на кампанията е да осигури логистиката – транспорт, настаняване, медицинска грижа и подкрепа, за да могат тези деца да изживеят свободата на движение, която досега е била невъзможна за тях.

Форматът беше състезателен и в него участваха отбори, които през целия ден се съревноваваха с физически и логически предизвикателства, изискващи комплексни умения - сила, издръжливост, ловкост, бързина, логика и умение за работа в екип. Състезателите преминаваха през специално изградени трасета, а сред участниците беше и Звезден отбор, съставен от именити спортисти, сред които имаше световни и европейски шампиони в различни спортове.

Сред отборите при най-малките победители станаха „Титаните“ , следвани от „Светкавица“ и „Смелите“. При по-големите купата заслужиха „Природно бедствие“, с подгласници „Жица и Петър Берон“. Наградите им връчиха кметът на Горна Оряховица Николай Рашков и неговият заместник Даниел Божанков. Рашков благодари на всички участници за това, че подкрепиха благотворителната кауза и ги покани за участие и в следващото издание на надпреварата.

В професионалния част на състезанието победител стана отбор „Петър Берон“, следван от The outsiders, „Търголяс“, “Мешанка“, “Село“, She power, Power sisters, „Звезден отбор“, „Дръзки“, My place. На арената до тимовете застанаха и ментори – утвърдени треньори, вдъхновяващи хора и познати от телевизионния екран личности.

В Звездния отбор и като ментори участваха петкратния европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев, световния и европейски шампион по кикбокс Иван Кръстанов, националната шампионка и рекордьорка по колоездене Ивана Тонкова, световният и европейски рекордьор в 12-часово плуване Цанко Цанков и 9-кратна шампионка по баскетбол Цветомира Шаренкапова. Сред популярните гости бяха още участниците в различни телевизионни формати Димитър Добринов, Светлин Митев, Благомир Мастагарков, Полина Пелипенко, Валерия Дочева, Виктория Петрова и Анита Маркова, родена и израснала в Горна Оряховица, фитнес треньорът, експерт по хранене и предприемач Кирил Танев,. В ролята на водещи влязоха Спас Сарачинов, Ваня Запрянова и Ива Иванова.

За настроението на присъстващите, на сцената в парка се изявиха и музикални изпълнители.

Състезанието бе организирано от платформата „Активни днес“, в партньорство с Община Горна Оряховица.