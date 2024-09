Барабанистът Майк Терана изненада публиката в Разград като запя песни на Синатра

Барабанистът Майк Терана запя песни на Франк Синатра под съпровода на Разградската филхармония. Fly Me to the Moon и Gonna Fly Now в изпълнение на световноизвестния барабанист и Разградската филхармония под диригентството на Левон Манукян бяха изненадата на концерта „Класиката среща Майк Терана“.

Музикалната среща между класиката и рока завладя публиката в залата на Общинския културен център. На сцената прозвучаха класически произведения и обичани увертюри, но по един по-нестандартен начин. В музикалната симбиоза се включи и сопраното Росица Метаниева. Освен две класически произведения, тя изпя и песен на „Лед Цепелин“ под съпровода на Майк Терана.

„Красиво е”, каза Терана при изпълнението на песента Fly Me to the Moon. Емоциите на барабаниста, бурните аплодисменти на публиката превърнаха концертната вечер в незабравимо преживяване. На няколко пъти барабанистът, солистката и Филхармонията изправиха зрителите в залата на Общинския културен център на крака. А симфониците им се отблагодариха като изсвириха канкан под палките на Майк Терана и Левон Манукян.

След премиерата в Разград музикалният проект „Класиката среща Майк Терана“ ще гостува в Добрич (16 септември), Силистра (17 септември), Ямбол (18 септември) и Сливен (19 септември). Подготвя се и европейско турне през следващата година.