Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не взе решение за поставяне на нивомер на язовир "Тича"

На извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обсужвана от "ВиК - Шумен" ООД, не бяха взети решения за купуване и поставяне на нивомер с възможност за онлайн излъчване на данни за язовир "Тича".

Извънредното заседание се състоя в залата Областната администрация в Шумен. То бе свикано по искане на община Шумен съгласно решение на Общинския съвет в града и продъжи по-малко от 10 минути.

В дневния ред бяха включени четири точки, касаещи организирането на закупуването и поставянето на нивомер с възможност за онлайн излъчване на данни за язовир "Тича" на сайта на община Шумен, вземане на решение за организиране на безпрепятствен достъп до водовземната кула за поставяне и поддържка на нивомера от Асоциацията по ВиК в Шумен и организиране на хидроложки проучвания на язовир "Тича" от страна на Асоциация по ВиК-Шумен.

Областният управител на Шумен Катя Иванова съобщи, че заседанието е свикано на база законовите разпоредби и за исканията на община Шумен са уведомени Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които съгласно процедурата дават мандати за гласуване на областния управител в качеството му на представител на държавата в Общото събрание.

„Мандатът от министъра на околната среда и водите изисква съгласуване на всички действия със собственика на язовира и на дружеството, стопанисващо съоръжението към него“, каза Иванова и поясни, че Асоциацията по ВиК е поискала от министъра на земеделието и храните становище по поставените от член на асоциацията въпроси.

„Тези въпроси не са от компетентността на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Проведени са разговори с Министерството на земеделието и храните и ще получим тяхното становище по поставените от община Шумен въпроси. Хидроложки проучвания са извършени и очакваме доклада на специалистите“, коментира областният управител на Шумен.

Тя се ангажира всички членове на Асоциацията по ВиК в област Шумен и обществеността да бъдат уведомени след получаване на становището на министъра на земеделието и храните по поставените въпроси.

Както БТА предаде, Общинският съвет в Шумен гласува докладна записка с предложение за свикване на извънредно събрание на Асоциацията по ВиК за осигуряване на нивомер, който да бъде поставен на водовземната кула на язовир "Тича". Във връзка с докладната записка кметът на Шумен проф. Христов представи становище, че ВиК Асоциацията не е органът, който може да вземе решението за нивомера, тъй като язовирът не е собственост нито на ВиК оператора, нито на общините членки на тази асоциация. "Нито Общински съвет – Шумен, нито кметът на Община Шумен разполагат с териториална компетентност по приемането и изпълнението на решения, касаещи обект, находящ на територията на друга община", бе посочено в публикация на Административен съд - Шумен от 1 септември т.г.