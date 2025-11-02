Пловдивчани се включиха в националния протест под надслов „Стига мълчание“

Протест под надслов „Стига мълчание“, организиран от сдружение „Ангели на пътя“ се проведе пред Съдебната палата в Пловдив. Събралите се поискаха по-строги наказания за виновните и справедливост за жертвите на пътя.

Гено Мрънков и Мария Кацарска, които присъстваха на протеста, показаха снимка на 15-годишния им син Никола Николов, загинал в пътен инцидент. „Мъката ни е безгранична“, каза за БТА майката на детето. „Защо дават най-ниските присъди, които в повечето случаи са и условни?", попита тя. По думите ѝ в техния случай е било умишлено убийство. „Нека извършителят да влезе в затвора, в истински затвор, за 15 години, да видим колко и как ще намалеят убийствата“, коментира тя. „Животът спира. Това е. И гледаш да продължиш по някакъв начин... нито в мъртвите, нито в живите“, добави Кацарска и подчерта, че подкрепя идеята младите шофьори да нямат право да шофират без придружител една година след взимане на свидетелство за управление на моторно превозно средство. „Те нямат нито опита, нито навиците, нито отговорността“, каза още тя.

Организаторите на протеста заявиха по-рано в социалните мрежи, че акцията е в името на Мартин Димитров и всички загинали по пътищата на България, и призоваха всеки да запали свещ за всички невинно убити деца и млади хора, за да се покаже, че паметта им не е забравена, а болката на роднините им - силна. 23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч. От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.

Те допълват, че ще поискат отговори от МВР, здравното министерство, Министерството на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.