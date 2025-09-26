Норвежката агенция НТБ спечели наградата „Максим Минчев“ на Европейския алианс на новинарските агенции за 2025 г.

site.btaНорвежката агенция НТБ спечели наградата „Максим Минчев“ на Европейския алианс на новинарските агенции за 2025 г.
Норвежката новинарска агенция НТБ (NTB) спечели наградата „Максим Минчев“ за 2025 г. на Европейския алианс на новинарските агенции (ЕАНА – EANA). Отличието бе връчено от генералния секретар на ЕАНА Александру Джибой на Тина Мари Флем, главен редактор и главен изпълнителен директор на НТБ, по време на генералната асамблея на алианса в Атина, Гърция.
Норвежката агенция получи отличието за своя проект "Медийна банка", който улеснява съхраняването, намирането и споделянето на изображения, видеоклипове и графики.
Общото събрание на ЕАНА през 2005 г. въвежда ежегодна награда за високи постижения в качеството на информационните агенции. От 2021 г. призът е преименуван на награда „Максим Минчев“ за качество на информационните агенции в чест на покойния генерален директор на БТА.
ЕАНА отбеляза тази година 69 години от своето основаване през 1956 г., като подчерта мисията си да обединява независими новинарски организации в Европа и да гарантира свободния поток на достоверна информация.
Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев се включи в работата на Есенната конференция на EAНА - ЕАNА), като участва участва с презентация на форума заедно с AFP (Франция), ЧТК (Чехия), ANP (Нидерландия), PA (Обединено кралство) и Reuters Institute.
БТА е член на ЕАНА от 17 септември 1970 година.
