Норвежката агенция НТБ спечели наградата „Максим Минчев“ на Европейския алианс на новинарските агенции за 2025 г.

Иван Лазаров
Снимка: Иван Лазаров, БТА
Атина,  
26.09.2025 12:18
 (БТА)

Норвежката новинарска агенция НТБ (NTB) спечели наградата „Максим Минчев“ за 2025 г. на Европейския алианс на новинарските агенции (ЕАНА – EANA). Отличието бе връчено от генералния секретар на ЕАНА Александру Джибой на Тина Мари Флем, главен редактор и главен изпълнителен директор на НТБ, по време на генералната асамблея на алианса в Атина, Гърция. 

Норвежката агенция получи отличието за своя проект "Медийна банка", който улеснява съхраняването, намирането и споделянето на изображения, видеоклипове и графики.

Общото събрание на ЕАНА през 2005 г. въвежда ежегодна награда за високи постижения в качеството на информационните агенции. От 2021 г. призът е преименуван на награда „Максим Минчев“ за качество на информационните агенции в чест на покойния генерален директор на БТА.

ЕАНА отбеляза тази година 69 години от своето основаване през 1956 г., като подчерта мисията си да обединява независими новинарски организации в Европа и да гарантира свободния поток на достоверна информация.

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев се включи в работата на Есенната конференция на EAНА - ЕАNА), като участва участва с презентация на форума заедно с AFP (Франция), ЧТК (Чехия), ANP (Нидерландия), PA (Обединено кралство) и Reuters Institute.

БТА е член на ЕАНА от 17 септември 1970 година.

