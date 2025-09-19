ФЕНА: Босна и Херцеговина регистрира повече смъртни случаи, отколкото раждания през първата половина на 2025 г.

През първите шест месеца на 2025 г. в Босна и Херцеговина са регистрирани общо 10 831 раждания, с 2,79% по малко спрямо същия период на 2024 г., същевременно от началото на годината до края на юни са регистрирани 18 162 смъртни случая, с 5,14% повече спрямо първата половина на миналата година, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

През първите шест месеца на 2025 г. в Босна и Херцеговина са сключени 6129 брака, с 4,13% по-малко в сравнение със същия период на 2024 г., съобщи Агенцията за статистика на Босна и Херцеговина.

През същия период са регистрирани 1009 развода, което представлява намаление с 5,44% в сравнение с първата половина на 2024 г.

Данните за раждания, смъртни случаи и бракове се събират чрез службите по гражданско състояние в Босна и Херцеговина, а данните за разводите се събират от компетентните съдилища за бракоразводни производства в страната.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)