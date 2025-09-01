КосоваПрес: Не сме фаворити, но искаме да се класираме за Световното първенство, каза треньорът на националния отбор по футбол на Косово

Селекционерът на националния отбор на Косово Франко Фода каза, че Косово се стреми да се класира за Световното първенство през 2026 г., признавайки, че отборът не е фаворит в групата, в която са Швейцария, Швеция и Словения, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Фода потвърди, че Едон Жегрова ще пропусне мачовете срещу Швейцария, като разкри и причината за отсъствието му.

„Разбира се, Жегрова е много важен играч за отбора на Косово; той е незаменим. Но той не е играл от осем месеца и едва през последните месеци беше активен за Лил. Така че, когато видяхме, че е повикан от Лил, ние също му се обадихме, но миналата седмица говорихме по телефона и аз го попитах за ангажиментите му. Сега, след като смени отбора и премина в Ювентус, сметнахме за разумно да не го включваме“, каза Фода.

Относно мача срещу Швейцария, Фода каза, че вече знае силните и слабите им страни и очаква поне равенство в петък.

„Познаваме добре швейцарския национален отбор и сме наясно с неговите силни и слаби страни. Решаващо ще бъде как ще се представим в следващия мач. Ако играем като сплотен отбор и приложим приоритетите си на терена, тогава очакваме да спечелим или поне да постигнем равенство“, подчерта Фода.

Треньорът на косовските национали изрази увереност, че Косово има отбор, способен да се стреми към класиране за Световното първенство.

„Силно уверен съм, че сме изградили добър отбор и ще предам тази увереност на състава. Разбира се, не сме фаворити и може да сме уязвими, но ще направим всичко възможно, за да се класираме. Следващите два мача ще покажат посоката по пътя, който няма да е лесен“, добави Фода.

Накратко, Фода описа новодошлия халф Леон Авдулаху като „много гъвкав халф“.

„Имам много добро впечатление от него; той е страхотна личност. Много сме доволни от него. Той е доста гъвкав, особено в халфовата линия, и може да играе където пожелаем, така че сме много доволни и развълнувани да е в отбора“, каза Фода.

Косово ще се изправи срещу Швейцария на 5 септември в Базел.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)