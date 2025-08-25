АА: Турция открива „Текнофест“ с морска тематика в Истанбул в четвъртък

Водещият турски фестивал за технологии, авиация и космос „Текнофест“ (TEKNOFEST ) ще представи специалното си издание на морска тематика, „Синьо отечество“, в Истанбул в четвъртък, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Четиридневното събитие, организирано от Истанбулското корабостроително командване, ще изтъкне военноморската сила и най-съвременните технологии на Турция, като ще отвори врати за посетители от 28 до 31 август.

В състезанията по време на фестивала ще участват безпилотни подводни системи, подводни ракети и автономни морски превозни средства.

Турският военноморски флот ще представи и някои от най-модерните си кораби, включително десантния кораб TCG Anadolu, фрегатата TCG Istanbul, противолодъчната корвета TCG Burgazada, фрегатата TCG Orucreis, минозаградителя TCG Nusret, както и подводниците TCG Sakarya и TCG Hizirreis.

Наред военни технологии „Текнофест Синьо отечество“ включва изложби за морската история и култура, интерактивни преживявания с виртуална реалност и серия от конференции.

Тези, които се регистрират онлайн, могат да гледат събитията, които ще бъдат отворени за обществеността на 30 и 31 август.

Посещенията на събитието ще се проведат в три отделни сесии: от 9:00 до 12:00 ч., от 12:00 до 15:00 ч. и от 15:00 до 18:00 ч., като посетителите ще може да участват само в една сесия.

Конкурсите за статии и снимки „Синьо отечество“, които ще се проведат като част от събитието, целят да насърчат знанията на по-младите поколения за морската юрисдикция на Турция, политиките за национална сигурност и геополитическата визия, както и да развият научни, критични и творчески перспективи по тези въпроси.

В конкурса за есета може да се включат гимназиални ученици, студенти и докторанти, като подготвят оригинални есета между 500 и 1000 думи. Есетата ще бъдат публикувани в турската социална мрежа „Ен Сосял“ (NSosyal). Целта на конкурса е да подобри уменията за изследователска дейност и критично мислене на учениците от гимназията, както и академичния анализ и научните подходи на университетско ниво.

Конкурсът за рисуване „Синьо отечество“ цели да помогне на учениците от началното и средното училище да развият въображението и способността за изразяване чрез рисуване. Поканата към участниците е да създадат оригинална картина на тема „Синьо отечество“, която ще бъде публикувана в „Ен Сосял“l.

Селчук Байрактар, председател на Борда на директорите на „Текнофест“ и на настоятелството на фондация „Тюркийе Текнолъджи Тийм“ (Türkiye Technology Team, T3 Foundation), обяви в профила си в „Ен Сосял“l, че за победителите в събитието ще бъдат организирани специални обиколки на турски кораби.

В рамките на „Текнофест Синьо отечество“ в Босфора се проведе грандиозен парад с участието на елитните формирования на турските военноморски сили.

Събитието, под егидата на турското президентство и организирано от Министерството на националната отбрана, пренесе ентусиазма от националните технологии от Босфора до цяла Турция.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган също поздрави от двореца „Долмабахче“ водещите кораби на турския флот, докато преминаваха през Босфора, и написа в профила си в социалните мрежи: „Пътешествие на Синьо отечество с нашия силен и мощен флот през нашата Седмица на победата, вписана в историята със златни букви.“

