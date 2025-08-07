АТА: Силата на албанската валута отразява растежа на износа, туризма и паричните преводи, каза управителят на Централната банка на Албания

Поскъпването на албанската национална валута от 2018 г. насам отразява по-дълбоки структурни промени в икономиката на страната, включително увеличен износ, туризъм и приток на парични преводи, заяви управителят на Централната банка Гент Сейко в интервю за медиите днес. Това предаде за БТА албанската агенция АТА.

Сейко отбеляза, че силата на албанския лек на вътрешния валутен пазар е в съответствие с положителното икономическо развитие, като спомага за облекчаване на инфлационния натиск, стабилизиране на цените и намаляване на търговския дефицит.

В подкрепа на тази тенденция Централната банка на Албания извърши стратегически покупки на чуждестранна валута, за да увеличи резервите си.

Сейко също приветства предстоящата пълна интеграция на Албания в Единната зона за плащания в евро (SEPA) като „важна стъпка към Европа“.

От 7 октомври 2025 г. банковата система на Албания ще бъде напълно оперативна в рамките на SEPA, което значително ще намали разходите за трансгранични преводи и има потенциал да спести на гражданите и бизнеса до 20 милиона евро годишно.

Ключовите приоритети за поддържане на икономическия растеж, добави Сейко, включват формализиране на икономиката, намаляване на използването на пари в брой, разширяване на финансовата включеност и привличане на чуждестранни инвестиции чрез използване на модерна платежна инфраструктура и макроикономическа стабилност.

