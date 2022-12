Аджерпрес: Depeche Mode, Deep Purple, The Hollywood Vampires - сред хедлайнерите, които ще свирят в Букурещ през 2023 г.

Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Ерос Рамацоти и The Hollywood Vampires са някои от изпълнителите, които ще свирят в Букурещ през 2023 г., съобщи специално за БТА агенция Аджерпрес.

Гръцкият певец Константинос Куфос ще излезе на крайезерната сцена на "H Brewery" в Букурещ на 10 февруари с "The Tika Taka Greek Show".

Boney M с участието на Лиз Мичъл, най-известният глас на култовата диско група, ще изнесе концерт на 25 февруари в зала Палатната зала.

Португалската фадо вокалистка Мариза ще гостува в Румъния на 8 март в Палатната зала с шоу, което отбелязва над две десетилетия звукозаписна кариера.

Фронтменът на Iron Maiden Брус Дикинсън, Таня О'Калахан - бас китара, Джон О'Хара (Джетро Тул) - клавишни/хамонд орган, Кайтнър З. Дока (Джон Лорд, Иън Пейс) - китара, Бернхард Велц (Джон Лорд, Дон Ейри ) - барабани, заедно с Пол Ман (Deep Purple, Джон Лорд) - диригент, ще свирят заедно с 80-членния Букурещки филмов оркестър в същата зала на 15 март в шоуто "Bruce Dickinson - The Music of Jon Lord & Deep Purple".

На 9 април английският певец, автор на песни и музикант Майк Розенберг, известен още като Passenger, ще изнесе концерт в Римските арени в Букурещ в шоу, преместено от 1 юли 2022 г.

Ерос Рамацоти ще се качи на сцената в Палатната зала на 23 април в рамките на турне за популяризиране на предстоящия си албум "Battito Infinito".

Класическата метъл група W.A.S.P. ще свири в Римските арени на 17 май, а на 20 май ирландското танцово шоу "Lord of the Dance" ще се завърне на сцената на Палатната зала с юбилейното шоу "25 Years of Standing Ovations".

През 2023 г. "Metalhead Meeting" ще отпразнува 10 години от първото си издание със събитие на открито, което ще се проведе между 26 и 28 май в изложбения комплекс Ромекспо. На първо място в списъка е групата Pantera - 27 май.

На 3 и 4 юни фестивалът "Summer in the City", организиран на площад "Конституция" в Букурещ, ще постави Роби Уилямс и Сам Смит в светлината на прожекторите като хедлайнери на събитието, в което ще се включат и английската рок група Editors, LP, Калъм Скот или Аби Робъртс.

The Hollywood Vampires с Алис Купър, Джони Деп и Джо Пери се завръщат в Букурещ на 8 юни 2023 г. за концерт на открито в Ромекспо. Към тримата основатели на супергрупата се присъединява Томи Хенриксен, басист на Алис Купър.

Италианският изпълнител Дзукеро се очаква да свири в Палатната зала на 6 юли в концерт, преместен от 2020 г., който е част от турнето за промоция на албума D.O.C. След концерта в Букурещ Дзукеро ще пее в Клуж-Напока на 8 юли.

Прочутата британска хард рок група Deep Purple има планиран концерт в Ромекспо на 9 юли, а поп групата Depeche Mode ще се завърне в Националната арена на 26 юли, като част от световното си турне "Memento Mori", с което отбелязва 15-ия си албум до момента.

Британският музикант Луис Томлинсън ще изнесе концерт на 17 септември в Римските арени като част от световното си турне за популяризиране на втория си албум, озаглавен "Faith in the Future".

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)