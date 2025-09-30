Напускащият поста японски премиер се срещна за последно с южнокорейския президент

Напускащият поста японски премиер Шигеру Ишиба се срещна за последно с южнокорейския президент И Дже-мьон, след като търговските войни на американския президент Доналд Тръмп накараха двете често враждуващи азиатски съседки да потърсят по-добра координация, предаде Асошиейтед прес.

Срещата между Ишиба и И Дже-мьон в югоизточния южнокорейски пристанищен град Пусан е третата и вероятно последна среща между двамата. По-рано този месец Ишиба предложи да подаде оставка като лидер на управляващата Либерално-демократична партия и в крайна сметка като министър-председател след неотдавнашната изборна загуба на управляващата коалиция, което предизвика надпревара за намиране на негов наследник.

"Очаквам с нетърпение да обменяме мнения за сътрудничеството между двете правителства, по-нататъшното развитие на двустранното партньорство, социалните предизвикателства, пред които са изправени и двете страни, като например намаляването на населението", заяви Ишиба, преди да замине за срещата.

Директорът на кабинета на южнокорейския президент по въпросите на националната сигурност, Уи Сун-лак, каза на брифинг вчера, че срещата на върха ще предостави възможност за разширяване на дискусиите в контекста на "бързо променящата се геополитическа обстановка и търговски ред".

Той допълни, че двамата лидери ще обсъдят възможната активна роля на Ишиба в развитието на двустранните отношения дори и след напускането му.

Южна Корея и Япония търсят начини да се справят заедно с предизвикателства като ядрената програма на Северна Корея и уязвимостите на веригата за доставки. Сега те са принудени да се сближат поради натиска на Тръмп да пренареди световната търговия, отбелязва АП.

Южна Корея и Япония са обещали стотици милиарди долари в индустриални инвестиции в САЩ с надеждата да избегнат най-високите мита на администрацията на Тръмп. Южнокорейски официални представители обаче признават, че остават в противоречие с Вашингтон по отношение на структурата и функционирането на предложения от Сеул пакет от 350 милиарда долара.