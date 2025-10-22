Подробно търсене

Неуспешен дебют на Матей Казийски с екипа на Халкбанк

Димитър Вельов
Неуспешен дебют на Матей Казийски с екипа на Халкбанк
Неуспешен дебют на Матей Казийски с екипа на Халкбанк
Матей Казийски Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Анкара,  
22.10.2025 16:34
 (БТА)

Българският волейболист Матей Казийски направи неуспешен дебют за новия си турски отбор Халкбанк.

41-годишният Казийски, който беше представен официално вчера, започна мача на резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата в гостуването на Истанбул ББ с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа. Казийски завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.

Така грандът от Анкара, воден от българския спец Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата, а Истанбул ББ продължава на четвъртфиналите. 

22-годишният български нападател Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините от Истанбул. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.

 

 

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:54 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация