Неуспешен дебют на Матей Казийски с екипа на Халкбанк

Българският волейболист Матей Казийски направи неуспешен дебют за новия си турски отбор Халкбанк.

41-годишният Казийски, който беше представен официално вчера, започна мача на резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата в гостуването на Истанбул ББ с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа. Казийски завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.



Така грандът от Анкара, воден от българския спец Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата, а Истанбул ББ продължава на четвъртфиналите.



22-годишният български нападател Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините от Истанбул. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.